В столице Украины произошло столкновение легковушки с автомобилем Президента Украины Владимира Зеленского и машинами сопровождения.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Медики, сопровождающие Главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено», – рассказал Никифоров.

Также он добавил, что все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

В свою очередь пользователи соцсетей выражают надежду, что с президентом действительно все в порядке и это было не покушение, а стечение обстоятельств.

«Надеюсь что это не было покушение на президента Зеленского! Вы там, пожалуйста, берегите его», «А что делал водитель легковушки в комендантский час на дороге? Надо его проверить», «Здоровье президенту», «Может, просто какой-то водитель затыкал и не остановился на перекрестке», «Зеленский супермен, ему даже все равно ДТП», – пишут пользователи.

Тем временем в Сети появилось видео с якобы места аварии.

Сообщается, что она произошла на площади Победы около полуночи.

Напомним, 14 сентября Владимир Зеленский приехал в деоккупированный Изюм в Харьковской области.

Также сообщалось, что британский маршал заявил о шансах закончить войну до Рождества.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко опозорился новой выходкой.