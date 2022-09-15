Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
«Медики, сопровождающие Главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено», – рассказал Никифоров.
Также он добавил, что все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.
В свою очередь пользователи соцсетей выражают надежду, что с президентом действительно все в порядке и это было не покушение, а стечение обстоятельств.
«Надеюсь что это не было покушение на президента Зеленского! Вы там, пожалуйста, берегите его», «А что делал водитель легковушки в комендантский час на дороге? Надо его проверить», «Здоровье президенту», «Может, просто какой-то водитель затыкал и не остановился на перекрестке», «Зеленский супермен, ему даже все равно ДТП», – пишут пользователи.
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Тем временем в Сети появилось видео с якобы места аварии.
Сообщается, что она произошла на площади Победы около полуночи.
Напомним, 14 сентября Владимир Зеленский приехал в деоккупированный Изюм в Харьковской области.
Также сообщалось, что британский маршал заявил о шансах закончить войну до Рождества.
Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко опозорился новой выходкой.