Президент України Володимир Зеленський потрапив до дорожньо-транспортної пригоди. Це трапилося у Києві, мабуть після повернення глави держави з Ізюма.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров вночі в четвер, 15 вересня. За його словами, легковий автомобіль зіткнувся з автомобілем президента та машинами, які його супроводжували.

"Медики, які супроводжують главу держави, надали водієві легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних пошкоджень не виявлено", – розповів Нікіфоров.

Усі подробиці дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

Зазначимо, напередодні увечері у телеграм-каналах українці турбувалися, що не лягають спати, доки не побачать традиційного вечірнього звернення Володимира Зеленського до народу. Очевидно, через подію на дорозі президент не встиг вчасно записати це традиційне звернення.