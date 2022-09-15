На нем зафиксирован момент, произошедший в ночь на четверг 15 сентября, когда караульный из королевской гвардии, стоявший в почетном карауле у гроба, потерял сознание и упал с платформы на каменный пол.
ЧП произошло, когда часовые начали меняться местами во время смены почетного караула. Через несколько секунд после падения на помощь к мужчине поспешили полицейские и начали его поднимать.
Почетный караул у гроба королевы стоит круглосуточно, смена часовых происходит каждые 6 часов.
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Гроб с телом королевы будет находиться во дворце до утра понедельника 19 сентября, в этот день пройдут похороны. Длина очереди из людей, желающих проститься с Елизаветой II растянулась на километры.
В Вестминстерском дворце на гроб королевы положили вестминстерский крест и императорскую государственную корону, которую носила Елизавета II.
Напомним, ранее в Сети появилась последняя прижизненная фотография королевы Елизаветы, которая было сделано 6 сенятбря. Тогда ее Величество приняла в Балморале отставку премьер-министра Бориса Джонсона и назначила нового главу правительства Лиз Трасс. В ходе ауиденции Елизавета II пожала Лиз Трасс руку и поручила сформировать новый кабинет.
Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский попал в ДТП. Появилось видео с места.
Тем временем Путин готовится к новому этапу войны.
Кроме того, Politeka.net писала, что британский маршал заявил о шансе закончить войну до Рождества.