В Сети появилось видео непредвиденной ситуации, произошедшей у гроба британской королевы в Вестминстер-Холле в Лондоне.

На нем зафиксирован момент, произошедший в ночь на четверг 15 сентября, когда караульный из королевской гвардии, стоявший в почетном карауле у гроба, потерял сознание и упал с платформы на каменный пол.

ЧП произошло, когда часовые начали меняться местами во время смены почетного караула. Через несколько секунд после падения на помощь к мужчине поспешили полицейские и начали его поднимать.

BREAKING: Royal Guard Suddenly COLLAPSES at the Queen's Coffin



pic.twitter.com/x31cn5llNx — HeadlineHunter!🚨GLOBAL (@HHunter_Global) September 14, 2022

Почетный караул у гроба королевы стоит круглосуточно, смена часовых происходит каждые 6 часов.

Гроб с телом королевы будет находиться во дворце до утра понедельника 19 сентября, в этот день пройдут похороны. Длина очереди из людей, желающих проститься с Елизаветой II растянулась на километры.

В Вестминстерском дворце на гроб королевы положили вестминстерский крест и императорскую государственную корону, которую носила Елизавета II.

Напомним, ранее в Сети появилась последняя прижизненная фотография королевы Елизаветы, которая было сделано 6 сенятбря. Тогда ее Величество приняла в Балморале отставку премьер-министра Бориса Джонсона и назначила нового главу правительства Лиз Трасс. В ходе ауиденции Елизавета II пожала Лиз Трасс руку и поручила сформировать новый кабинет.

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский попал в ДТП. Появилось видео с места.

Тем временем Путин готовится к новому этапу войны.

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