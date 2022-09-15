Нападающий на двух женщин из украинского города Изюм, уехавших во Францию после полномасштабного вторжения россии, также оказался украинцем – ему объявили обвинение.
Как сообщает BFMTV , об этом объявила прокуратура Ниццы.
Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение в насилии с отягчающими обстоятельствами. До оглашения приговора ему запретили выезжать за пределы Франции.
Утверждается, что мужчине 33 года он бывший военный, а во Францию прибыл семь месяцев назад и работает охранником.
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"Во время допроса после задержания подозреваемый, также украинского происхождения, признал свои насильственные действия, умаляя их", - сообщили в прокуратуре Ниццы.
Муж якобы заявил во время допроса, что услышал от пострадавших "московский акцент", а сами они включили песню со словами "украинцы умрут".
Ожидается, что суд по делу начнется в субботу.
Как рассказала одна из пострадавших, Алина, в комментарии BBC News Украина , ей во время допроса также сказали о том, что нападающим является украинец.
"Но я уверена, что там без российского компонента не обошлось. Потому что я тогда не понимаю никаких мотивов нападения", – говорит она.
Напомним, ранее в Сети появилось видео якобы с места ДТП, в которое попал президент Украины Владимир Зеленский.
Также сообщалось, что британский маршал заявил о шансе закончить войну до Рождества.
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