Нападающий на двух женщин из украинского города Изюм, уехавших во Францию ​​после полномасштабного вторжения россии, также оказался украинцем – ему объявили обвинение.

Как сообщает BFMTV , об этом объявила прокуратура Ниццы.

Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение в насилии с отягчающими обстоятельствами. До оглашения приговора ему запретили выезжать за пределы Франции.

Утверждается, что мужчине 33 года он бывший военный, а во Францию ​​прибыл семь месяцев назад и работает охранником.

"Во время допроса после задержания подозреваемый, также украинского происхождения, признал свои насильственные действия, умаляя их", - сообщили в прокуратуре Ниццы.

Муж якобы заявил во время допроса, что услышал от пострадавших "московский акцент", а сами они включили песню со словами "украинцы умрут".

Ожидается, что суд по делу начнется в субботу.

Как рассказала одна из пострадавших, Алина, в комментарии BBC News Украина , ей во время допроса также сказали о том, что нападающим является украинец.

"Но я уверена, что там без российского компонента не обошлось. Потому что я тогда не понимаю никаких мотивов нападения", – говорит она.

Напомним, ранее в Сети появилось видео якобы с места ДТП, в которое попал президент Украины Владимир Зеленский.

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