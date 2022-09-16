Об этом, как пишет Politeka.net, заявил уполномоченный по без вести пропавшим Олег Котенко. Могил, в которых покоятся мирные жители и бойцы ВСУ, больше четырехсот. На них «на скорую руку» устанавливали кресты, на многих из которых только номера.

«Где-то есть фамилии, где-то их нет, но большинство – это номера. Когда были обстрелы, когда они (российские оккупанты – ред.) захватывали Изюм, они очень обстреливали город, и люди умирали прямо на улицах. Ритуальные службы не знали, что это за люди, но они их брали и хоронили на этом кладбище", – сообщил Котенко.

Он также выразил надежду, что ритуальные службы вели реестр, который поможет установить, где погибли люди и кто они.

На некоторых могилах есть венки, на большинстве таблички с надписями «345», «412», «ВСУ, 17 человек с морга».

Известно, что в могиле с табличкой информарующей о 17 бойцах ВСУ похоронены от 20 до 25 человек. Есть также могилы людей, которые умерли во время оккупации в результате естественных причин.

В свою очередь начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил Sky News, что в месте массового захоронения в Изюме обнаружили около 440 могил. Все тела эксгумируют и отправят на судебно-медицинскую экспертизу для сбора доказательств военных преступлений России.

По его словам, некоторых погибших расстреляли, некоторые стали жертвами артиллерийского огня и авиаударов.

In the newly liberated towns, we again see these graves where entire young families are buried... Mom, dad, and their 6yo daughter... How do we go through this hell? How can we not get all weapons needed to save our people? Rest in peace... pic.twitter.com/rUNz44Q5hh — Olena Halushka (@OlenaHalushka) September 16, 2022

На кадрах, появившихся в Сети, можно увидеть, что люди гибли целыми семьями. Так, шестилетняя Олеся, ее папа и мама погибли 9 марта.

«Горите в аду, мрази», «Русские несут только смерть», «По всей оккупированной территории, в каждом населенном пункте есть своя Буча. Просто мы можем только догадываться, что они делали с местными. Но всей правды мы уже не узнаем», «Найдем каждого…», «Это еще до Мариуполя не дошли…», «Каждый раз думаешь, что ненавидеть русских сильнее уже нельзя. Но потом появляются подобные новости», «В только что освобожденных городах мы снова видим эти могилы, где захоронены целые молодые семьи... Мама, папа и их 6-летняя дочка... Как нам пройти через этот ад? Как мы можем не получить все оружие, необходимое для спасения нашего народа? Покойтесь с миром…», - обсуждат страшные кадры кладбища пользователи соцсетей.

Напомним, российские войска были выбиты из Изюма бойцами ВСУ 10 сентября.

Также сообщалось, что в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко и Путина обделили вниманием на саммите в Самарканде.