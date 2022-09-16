Жительница временно оккупированного Мариуполя записала видео, в котором жалуется на условия своей жизни.

При этом женщина, у которой "ни квартиры, ни машины", сразу заявляет, что ей "все равно, какая здесь власть". (Осторожно, присутствует ненормативная лексика).

Этим видео поделился советник законного городского головы Петр Андрющенко. По его словам, женщину можно отнести к третьей категории оставшихся в городе жителей Мариуполя. Их он называет "людьми-холодильниками», «ватой».

«Без родины, ценностей и ориентиров. Они вполне нормально себя чувствуют сейчас в Мариуполе. Их действительно освободили. Освободили от обязанностей работать, соблюдать закон, не пить», - объяснил Андрющенко.

Еще одной проблемной категорией оставшихся в городе мариупольчан являются пенсионеры.

«Большинство которых искренне желает вернуться в СССР. Поскольку это невозможно - хотя бы в россию. Именно они тот самый электорат, кто привел ОПЗЖ в городе в совет. Именно на них опирались российские агенты», - рассказал Андрющенко.

Еще одна меньшая категория – откровенно пророссийские граждане.

«Пророссийская мраZота. Быстро переобувающаяся публично и тихим ядом уничтожавшая нацбезопасность», - сообщил Андрющенко.

К счастью, главной категорией оставшихся в Мариуполе все же остаются те, кто ждет деоккупацию и ВСУ. Их, по словам Андрющенко, 40 процентов.

При этом, как отмечает советник законного городского головы, главным вопросом остается, что после освобождения города делать с первыми тремя категориями горожан.

«Стоит ли оставлять им право голосовать? Получать социальную помощь от украинских налогоплательщиков? Не знаю. Но с каждым днем ​​оккупации лично и неофициально крепнет уверенность – нет. Мы нуждаемся в институте негражданства и ограничении права выбирать для неплательщики налогов», - подчеркнул Андрющенко.

Напомним, в Сети опубликовали кадры массового захоронения в освобожденном от оккупантов городе Изюм. На кадры, в частности, попала могила маленькой Олеси, погибшей вместе с родителями.

Также сообщалось, что Лукашенко и Путина обделили вниманием во время саммита в Самарканде.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов впервые рассказал о потерях ВСУ в результате контрнаступления.