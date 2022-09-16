Тем временем российские СМИ сообщают об ударе по "администрации" города. На опубликованном видео можно увидеть столб дыма, который поднимается над городом, а также то, что здание потерпело значительные разрушения.

Так, с одной стороны администрации зияют дыры. По некоторым данным, в здании находились кабинеты коллаборанта стремоусова и гауляйтера елисеева.

Впрочем, отснятые кадры вызвали множество вопросов. Так, в Сети отмечают, что существует вероятность, что российские пропагандисты знали, что «прилетит» и расположили камеры заранее.

«И снято с нужного безопасного ракурса... Как знали! Наверное, боевой шаман ФСБ предусмотрел», «Сволочи войска РФ сами обстреливают Херсон, чтобы свалить на ВСУ», «А что они не убегают? не боятся второго прилета?», «РИА новости в оккупированном украинском городе тоже соучастники путинского преступления. Наказание неотвратимо», «И почему там РИА Новости? Не боятся, что снова прилетит? Значит, знают, что нет. Вывод: рассеянцы долбанули», «Хорошо камеру поставили, ноль комментариев, где-то я уже такие кадры видел», - комментируют видео пропагандистов пользователи соцсетей.

Официальных комментариев от Минобороны Украины пока нет.

Напомним, в Сети опубликовали кадры массового захоронения в освобожденном от оккупантов городе Изюм. На кадры, в частности, попала могила маленькой Олеси, погибшей вместе с родителями.

Также сообщалось, что Лукашенко и Путина обделили вниманием во время саммита в Самарканде.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов впервые рассказал о потерях ВСУ в результате контрнаступления.