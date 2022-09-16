В центре оккупированного Луганска в здании генеральной прокуратуры так называемой ЛНР прогремел взрыв.

Первоначально СМИ сообщали, что в результате ЧП «генпрокурор» получил тяжелые ранения. Якобы мужчине оторвало руку.

Впоследствии телеграмм-канал 112 сообщил, что "генеральный прокурор" "ЛНР" Сергей Горенко погиб.

Также эту информацию подтвердили «Интерфаксу» в «экстренных службах города».

Также ранена его заместительница Екатерина Стегленко. По другим данным, женщина погибла.

Сообщается, что эпицентр взрыва находился прямо в кабинете генпрокурора. То есть это не был удар извне, а кто-то принес взрывчатку прямо в здание.

На опубликованных с места кадрах видно, что из кабинета валит дым, стекла вылетели.

В свою очередь известный военный журналист Андрей Цаплиенко пишет:

«Сергей Горенко предатель. С высокой долей вероятности, еще до 2014 года был агентом российских спецслужб. Более 20 лет проработал в правоохранительной системе Украины. В 2013-2014 годах - начальник отдела расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На Донбассе это традиционно было очень «хлебное место». За несколько дней до полномасштабного вторжения стрелял демонстративно на камеру из гаубицы по Станице Луганской, которая тогда была под контролем Украины».

Напомним, ранее о взрывах сообщалось в оккупированном Херсоне.

Также сообщалось о жительнице Мариуполя, которая требует "квартиру, машину", но ей "все равно", какая в городе власть.

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