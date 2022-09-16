Пламя охватило десятки этажей. Местные СМИ сообщают, что в здании хранилось 35 тонн топлива для аварийного питания серверов.

Официального сообщения о жертвах и пострадавших пока нет, но есть информация, что количество жертв может исчисляться в несколько сот человек.

Также в Сети опубликовали видео кадры изнутри горящего небоскреба. Судьба снявшего эти кадры неизвестна.

«Ужас, бедные люди», «Капец, из чего это здание сделано? Горит как бумага», «Ужас», «Шансов нет», «Я вот инженер-строитель и здесь на глаз видны нарушения ПБ при строительстве. Как это сдавалось в эксплуатацию и кто кому взятки давал – загадка», "вспыхнуло, как спичка" - комментируют пользователи соцсетей страшные кадры, выражая надежду, что многим людям удастся спастись.

Напомним, ранее сообщалось, что вода в реке Ингулец покраснела после ракетного удара по дамбе в Кривом Роге. Очевидцы опубликовали кадры, а в Сети быстро успокоили, объяснив, что произошло.

Ранее взрывы прогремели в оккупированном Херсоне.

Также сообщалось, что ВСУ продолжают наступление – почему нанести россии поражение важно именно к зиме.