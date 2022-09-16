Украинский журналист Денис Казанский показал репортаж из освобожденного города Изюм Харьковской области.

Ответное видео Казанский обнародовал на своем YouTube-канале.

Он пообщался с местной жительницей, которая рассказала о зверствах кафиров, в частности из группировок "ЛДНР".

Местные жители рассказали об ужасах, которые им пришлось пережить в оккупации. По словам жительницы Изюма, особыми зверствами отличились не столько россияне, сколько боевики из "ЛДНР". Они грабили все, что видели: от автомобилей до старых сковородок и нижнего женского белья.

«Они были на каждом посту (боевики "ЛДНР", – ред.). У нас за рекой только проезжаешь 200 метров: пост, пост, пост. И вот эти грабили, взламывали гаражи. Воровали велосипеды, машины, консервацию. Все, что только можно было украсть. Ходили по дворам, ногами выбивали мошонки, заставляли, чтобы днем ​​они были открыты, потому что: «Мы заходим и что хотим берем», – рассказала женщина.

Она добавила, что оккупанты избивали людей и насиловали женщин. В частности, боевики обнаружили инвалида-ветерана АТО, которого очень сильно избили.

«Одного (ветерана АТО, – ред.) не было дома, так они расстреляли весь двор, машину из гаража забрали. Воровали все: чашки, ложки, ковры, трусы… Все забирали», – жалуется местная жительница.

При этом издеваться над женщинами боевики "ЛДНР" ходили на окраины города, чтобы не попадаться на глаза российским военным, которые "их притесняли, за людей не считали".

Напомним, российские войска были выбиты из Изюма бойцами ВСУ 10 сентября.

Также сообщалось, что в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение.

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