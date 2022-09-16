В Изюме Харьковской области в рамках операции по розыску погибших началась эксгумация тел на локациях массового захоронения.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Как сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, одну из локаций нашли с помощью видео, которое в свободный доступ выложили россияне.

По его словам, для безопасной эксгумации территория была зачищена, поскольку сохранялась высокая вероятность минной опасности.

"Пока мы работаем над эксгумацией тел военнослужащих. Затем тела будут переданы экспертам для дальнейшей идентификации лиц погибших. К сожалению, это только начало нашей работы здесь, сколько локаций еще будет найдено на деоккупированных территориях пока неизвестно, но суровая реальность указывает на то, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию", – резюмировал чиновник.

Напомним, российские войска были выбиты из Изюма бойцами ВСУ 10 сентября.

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