Еще в начале полномасштабного вторжения произошло событие, ярко иллюстрирующее мораль армии захватчиков.

Когда на Черниговщине шла колонна российских танков, в одном из них закончилось горючее, и он съехал на обочину, пишет Суспільне.

Экипаж – троих танкистов – их сослуживцы не подобрали, там и оставили. Их заметили украинцы и предложили рашистам сдаться в плен.

«Они согласились сдаться при условии, если мы не будем их пытать и если мы их накормим. Я когда спросил: «Что вы хотите?», они сказали, что два дня ничего не ели и, если можно, то хотя бы на три два бутерброда. Выходит, что три боевых единицы – экипаж танка, сдался гражданскому лицу в плен», – рассказывает 41-летний Татул Оганян, который и пленил россиян.

Напомним, в Сети опубликовали кадры массового захоронения в освобожденном от оккупантов городе Изюм.

Также сообщалось, что Лукашенко и Путина обделили вниманием во время саммита в Самарканде.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов впервые рассказал о потерях ВСУ в результате контрнаступления.