Украина на финальном этапе войны может провести вместе с Молдовой специальную операцию против российских войск в Приднестровье.

Такой прогноз озвучил политконсультант Дмитрий Васильев на Youtube-канале ТСН .

"Я думаю, что на одном из финальных этапов обороны Украины и освобождении нашей территории от оккупационного террористического нашествия российской федерации будет осуществлена ​​специальная операция, причем она должна быть совместной с Молдовой, по освобождению Приднестровья от непонятных вооруженных сил российской федерации на этой территории".

Когда это произойдет, Приднестровье станет нормальной адекватной частью Молдовы, как это должно быть», – говорит Васильев.

Напомним, в Сети опубликовали кадры массового захоронения в освобожденном от оккупантов городе Изюм. На кадры, в частности, попала могила маленькой Олеси, погибшей вместе с родителями.

Также сообщалось, что Лукашенко и Путина обделили вниманием во время саммита в Самарканде.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов впервые рассказал о потерях ВСУ в результате контрнаступления.