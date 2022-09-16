Премьер-министр Индии Нарендра Моди публично раскритиковал президента россии путина за вторжение в Украину.

Об этом сообщает The Independent.

Во время встречи в Узбекистане, которая состоялась в рамках саммита блока безопасности Шанхайской организации сотрудничества, Моди прямо сказал путину, что сейчас "не время для войны", ведь продовольствие, удобрения и топливная безопасность входят в основные проблемы сегодняшнего дня.

"Я знаю, что сегодняшняя эпоха – это не эпоха войн, и я говорил с вами по телефону об этом", - сказал Моде путину.

Напомним, ранее о взрывах сообщалось в оккупированном Херсоне.

Также сообщалось о жительнице Мариуполя, которая требует "квартиру, машину", но ей "все равно", какая в городе власть.

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