В оккупированном Крыму неизвестный ночью поджег автомобили у дома российского пропагандиста Дмитрия Киселева.

Соответствующую информацию распространила российская телеведущая Ксения Собчак.

«Сегодня около 2 часов ночи на улице Айвазовского в Коктебеле сгорели два легковых автомобиля. Уже на месте полицейские выяснили, что за этим стоит поджигатель, специально пришедший в адрес – по предварительным данным (об этом подробно писали в СМИ), здесь находится вилла генерального директора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Уже на утро сюда приехало руководство региональной полиции, местные силовики занялись поиском поджигателя», – говорится в сообщении.

Полиция считает, что нападающий поджигал именно автомобиль путинского пропагандиста.

«По предварительным данным, это мужчина, пришедший на место в медицинской маске и бахилах. Сотрудники полиции изучают камеры наблюдения, а также обходят местные аптеки и магазины, пытаясь найти покупателей товаров, которые преступник использовал для сокрытия своего лица», – сообщают российские журналисты.

Напомним, в Сети опубликовали кадры массового захоронения в освобожденном от оккупантов городе Изюм. На кадры, в частности, попала могила маленькой Олеси, погибшей вместе с родителями.

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