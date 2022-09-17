Одним из примеров преступлений войск РФ есть убийство семьи Столпаковых 31-летняя Елена и 33-летний Дмитрий, а также их 5-летняя дочь Леся.

О трагической судьбе семьи рассказала советница Офиса президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Семья погибла в результате бомбардировки жилого дома в Изюме по ул. Первомайский.

Позже выяснилось, что вместе с ними погибла и старшая дочь супругов, которой было 8 лет, а также бабушка детей.

Дом долгое время оставался под обстрелами, из-за чего спасти оказавшихся под завалами людей было невозможно.

В результате разрушения дома, в котором жила семья, погибли по меньшей мере 44 человека, большинство из которых укрывались в подвале.

"На кладбище, где похоронена семья Столпаковых, насчитали 445 могил… И это не единственное захоронение в Изюме.

Самое страшное, что возможно, когда освобождают населенные пункты - это находить убитых и устанавливать их имена. Сотни и тысячи невинных людей, которых россияне убили просто за то, что они жили в Украине», – сообщила Герасимчук.

Напомним, российские войска были выбиты из Изюма бойцами ВСУ 10 сентября.

Также сообщалось, что появились кадры захоронений в освобожденном от рф городе, кресты дальше, чем видит глаз.

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