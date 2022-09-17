Так называемая "мирная инициатива" президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора выгодна только России, поскольку предоставляет ей время для восстановления резервов.

Об этом пишет советник главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он подверг критике мировых политиков, которые используют войну в Украине для собственного пиара. При этом Подоляк жестоко отреагировал на инициативу лидера Мексики создать Комитет по диалогу и миру.

"Ваш план – это оставить миллионы под оккупацией, увеличить количество массовых захоронений и дать россии время восстановить резервы перед новым наступлением? Тогда ваш "план" – это план россии", - заявил он.

Напомним, Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что во всем мире нужно на пять лет прекратить любые военные и торговые конфликты. В частности, мексиканский лидер призвал прекратить боевые действия в Украине на нынешней стадии и считать это точкой отсчета.

Кроме того, в Мексике предлагают создать так называемый "Комитет по вопросам диалога и мира" и хотят объявить этот план на Генассамблее ООН.

Напомним, в Сети опубликовали кадры массового захоронения в освобожденном от оккупантов городе Изюм.

Также сообщалось, что Лукашенко и Путина обделили вниманием во время саммита в Самарканде.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов впервые рассказал о потерях ВСУ в результате контрнаступления.