В Риге (Латвия) запретили петь русскую композицию "Катюша" в общественных местах, поскольку отнесли ее к символам тоталитарного режима.

Такой ответ BB.LV дал руководитель отдела общественных связей Рижской полиции самоуправления Том Садовскис. К нему обратились российские пенционеры, проживающие в Риге.

Россиянам было интересно, имеют ли они право 13 октября, в День освобождения столицы Латвии от фашистов, попеть на кухне советские песни. Им якобы хотелось бы почтить память погибших во время Второй мировой войны, однако страшно нажить себе проблем, в частности, депортацию.

Решение переспросить оказалось верным, поскольку законы страны действительно запрещают в публичных местах упоминать тоталитарный режим.

"Закон предусматривает запрет на использование символов тоталитарных режимов в общественных местах. В частности, под запрет подпадает, например, гимн СССР или другие песни, прославляющие тоталитарный режим, – такие, например, как "Катюша" и т.д.", – говорится в комментарии.

Любителям российских песен в Латвии придется несколько раз подумать, прежде чем спеть, если они не хотят заплатить штраф. Нарушителям придется отдать от 350 до 2900 евро (12,8 млн – 106 тысяч гривен).

Напомним, в Сети опубликовали кадры массового захоронения в освобожденном от оккупантов городе Изюм.

Также сообщалось, что Лукашенко и Путина обделили вниманием во время саммита в Самарканде.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов впервые рассказал о потерях ВСУ в результате контрнаступления.