Раскрыты потери врага при отступлении из Харьковской области и в попытках штурма на Авдеевском направлении.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 18 сентября.

Так, по уточненной информации, при отступлении оккупантов из Харьковской области, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота вооруженных сил российской федерации потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

Кроме того, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ рф, а воинскую часть готовят к расформированию.

Также сообщается, что значительные потери оккупанты несут при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении в Донецкой области. По имеющейся информации, в медучреждения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупационные власти любым способом пытаются восстановить боеспособность понесших потери подразделений.

В Генштабе также рассказали, что на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты продолжают противоправные действия в отношении мирного населения. Поступает информация о массовом выселении жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке. В районе населенного пункта Чонгар военнослужащие оккупационных войск под угрозами убийства заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций.

Напомним, в Сети опубликовали кадры массового захоронения в освобожденном от оккупантов городе Изюм.

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Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов впервые рассказал о потерях ВСУ в результате контрнаступления.