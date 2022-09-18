Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович едко высказался о ЧП у одного из главных российских пропагандистов Дмитрия Киселева.

В оккупированном Крыму сожгли два автомобиля Киселева. Поджог произошел 18 сентября около 2 часов ночи в Коктебеле на территории особняка, который пока еще принадлежит пропагандисту. Инцидент Арестович прокомментировал сперва эфире "Фейгин Live", а потом и в своем Telegram-канале.

Так, советник ОП отметил, что от военной агрессии рф страдают и сами россияне, и их пособники.

"В Крыму сгорел от стыда автомобиль российского пропагандиста Киселёва. От того, что творит в Украине кремлёвское руководство плачут гаулейтеры и сгорают от стыда их автомобили, кабинеты, склады с боеприпасами и командные пункты. Уже и в самой России выпрыгивают от стыда из окон руководители крупных фирм, умирают сердечных приступов и инсультов. В Белгородской области, говорят, здания горят от стыда", — пишет Арестович.

Политик также добавил, что сейчас трудно представить, что может остановить череду бедствий у оккупантов.

"Потушат ли слёзы раскаяния эти пожары? По всей видимости они будут только усиливаться. И будут полыхать от Калининграда до Курил. Вряд ли МЧС РФ будет справляться с такими масштабами. Как бы в ближайшей перспективе не пришлось украинским миротворцам тушить сгорающую от стыда Россию. А уж потом выплачивать репараций и контрибуции Украине за разрушения и убийства", — подчеркнул советник ОП.

Напомним, в Сети опубликовали кадры массового захоронения в освобожденном от оккупантов городе Изюм.

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