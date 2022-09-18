В Ереване масштабный антироссийский митинг. Участники с флагами Амении, США и Украины призывают власти страны к разрыву связей с Москвой.

Протестующие требуют выхода Армении из ОДКБ - российского аналога НАТО.

Данная организация отказалась оказывать Еревану военную помощь и в ходе 44-дневной войны за Карабах, и при недавней эскалации конфликта.

У протестующих были замечены плакаты с надписями "ОДКБ ПНХ".

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Очевидно, россия в лице Армении теряет одного из самых верных своих союзников в регионе. Москва показала, что не в состоянии защитить страну в ее противостоянии с Азербайджаном, несмотря на нахождение на армянской территории российской военной базы.

Напомним, в Сети опубликовали кадры массового захоронения в освобожденном от оккупантов городе Изюм.

Также сообщалось, что Лукашенко и Путина обделили вниманием во время саммита в Самарканде.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов впервые рассказал о потерях ВСУ в результате контрнаступления.