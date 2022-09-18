В российском областном центре, недалеко от границы с Украиной, чувствуется атмосфера войны. Белгород наполнен военными, сбежавшими от контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в репортаже британского журналиста Эндрю Рота из The Guardian.

"В Белгороде, на юге России, всего в милях от границы с Украиной игнорировать войну стало невозможно. Несколько раз в день над головой вырываются снаряды ПВО. На границе российские и украинские военные стоят в поле зрения друг друга", – говорится в материале.

Репортер сообщает о толпах российских военных, которые "бродят по улицам Белгорода" после отступления от украинской контратаки.

"Русские солдаты из Осетии поздно вечером бродят по незнакомым улицам мимо Спасо-Преображенского собора. Кажется, они неуверенно стоят на ногах – пьяные или уставшие", – рассказывает репортер.

Захватчики, с которыми встретился британец, с февраля воевали в Украине, дислоцировались в селе Большие Проходы, к северу от Харькова. На прошлой неделе оккупанты получили срочный приказ бежать обратно в Россию. Теперь оккупанты бродят по улицам Белгорода, ища, где поесть.

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