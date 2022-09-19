Очевидцы выкладывают в Сети кадры розгула стихии.
Гроза со смерчем повредила десятки домов в селе Льгов, также стихия срывала крыши построек, рвала линии элетропередач и валила деревья в Курсе.
Удар стихии разрушил общежитие Курского автотехнического колледжа. В результате один из кадетов погиб.
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Еще один житель Курса стал жертвой упавшего дерева.
«Дома улетают!», «Страх-то какой пережили люди», «Повалило более десятков деревьев в том районе где умер подросток, два балкона повреждено в домах , в другом районе деревья придавили машины», «Ого! Так в Канзас можно улететь», «Я здесь живу, это пипец, ребята», «Кто там про бумеранг сомневается?», «Расплата за погибших невинных людей. Задумайтесь за каких!», «Карма», - комментируют пользователи Сети кадры страшной стихии.
Напомним, ранее в Сети появились кадры изнутри горящего небоскреба в Китае.
Также сообщалось, что появилось видео с места ДТП с президентом Владимиром Зеленским.
Кроме того, Politeka.net писала о сильном взрыве в оккупированном россиянами Луганске и кто стал его жертвами.