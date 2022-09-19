В российской столице начинается мобилизация среди местного населения на войну против Украины.

Об этом сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на источники в РФ.

«С сегодняшнего дня, как сообщают некоторые источники, именно на Московии начнут массово вручать повестки для москвичей. То есть, зеки Пригожина не спасут так называемую русскую армию. Не спасут ее и тиктоквойские и другие бандиты. Москва, готовься – к твоему улусу придут черные пакеты из Украины. Сделайте выводы, ВСУ даст ответ", - сказал Братчук.

Напомним, на днях Генштаб ВСУ сообщил, что россия направила на войну в Украину 400 заключенных из Тамбова.

«Так, на усиление воюющих в Украине подразделений из российского города Тамбов направлено 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления», - говорилось в сообщении.

Добавим, к утру 19 сентября количество ликвидированных оккупантов достигло 54 650. Таковы данные Генштаба ВСУ.

Также напомним, что в украинской разведке сообщалось, что оккупанты планируют укрепить оборону Крыма москвичами, питерцами и срочниками.

Так, по данным разведки, военные комиссариаты Московской и Ленинградской областей, в том числе самой столицы рф и Санкт-Петербурга, получили указания по массовому призыву на военную службу местных жителей.

Напомним, в Сети появились кадры, как женщины мобилизованных в "лнр" мужчин бросаются под колеса автобусов.

Также сообщалось, что певица Алла Пугачева попросила Минюст россии признать ее «иноагентом». Так она отреагировала на признание "иноагентом" ее мужа Максима Галкина. Также Пугачев осудил войну, развязанную Путиным.

Добавим, что российский публицист и журналист Александр Невзоров предупреждал россиян, что мобилизация их не минует.