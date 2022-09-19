В Министерстве обороны объяснили, как россия ведет информационную войну и использует в ней "хороших русских".

Кремлевская пропаганда активно использует тезис о "хороших россиянах" в информационной войне против Украины. Этот прием приносит пользу режиму диктатора Владимира Путина. Об этом пишет заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, некоторые граждане россии действительно могут оставаться "хорошими", однако Кремль обязательно их использует против нас.

"Это наживка – как червячок на рыболовном крючке. Потому что когда они есть, то режим уже не такой, как и авторитарный. Уже для противников санкций и признания России страной-террористом есть хороший аргумент – там же есть сознательные известные люди, лидеры мнений, давайте через них менять Россию и россиян. Из-за "хороших" россиян вам запустят потом оправдание этой войне – бояре царя ввели в заблуждение или какой-то другой бред", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что "хорошие" россияне нужны не в украинском, а в российском информационном поле, чтобы достучаться до своих сограждан. Поэтому нужно беречь свое информационное поле от такого рода экспансии.

"Мы с вами уже за эти полгода дошли до самого высокого уровня информационного сопротивления – потому что у нас не заходит ни один их фейк, и ни одна информационная операция – все проваливается", – добавила Маляр.

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