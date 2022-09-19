Российские оккупационные войска уже понимают, что вход Вооруженных Сил Украины в Крым – это только вопрос времени. И это может случится не в далекой перспективе, а уже в ближайшие несколько месяцев. Об этом в своем ютуб-канале заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в Чонгаре российские военные уже сейчас под угрозой смерти заставляют местных жителей рыть окопы, строить блиндажи и укрепления. То есть, они уже сейчас поняли, что деоккупация Крыма скоро состоится, и пытаются укрепить свои позиции.

"В районе Чонгара российские военные, угрожая смертью, заставляют местное население участвовать в возведении фортификационного оборудования позиций. То есть выгоняют на принудительные работы местных жителей для того, чтобы рыть окопы и строить блиндажи и укрепления. То есть они уже прекрасно понимают, что вход в Крым ВСУ – это просто вопрос времени. К тому же, времени я бы не сказал, что удаленного: в ближайшей перспективе, возможно, в несколько месяцев", - рассказал Жданов.

Ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как будет происходить деоккупация юга Украины. При этом он уточнил, что это будет касаться и Херсона, и Крыма. Украинское военное командование работает над соответствующей спецоперацией. Подоляк считает, что россияне будут убегать из оккупированного Херсона и не будут защищать город, поскольку без мощной артиллерии оккупанты ничего не могут сделать.

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