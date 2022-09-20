Вице-премьер и министр промышленности и торговли рф Денис Мантуров заявил, что россиянам нужно менять отношение к альтернативному мясу и не бояться использовать продукты из личинок мух черной львинки.

Такое заявление российский чиновник сделал в Сочи на выставке Innofood. Мантуров высказал уверенность, что для того, чтобы альтернативное мясо из личинок насекомых стало популярным в россии, нужно "чуть-чуть поработать с ментальностью".

«"Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки, и мы здесь идем в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может "зайти". Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже", — сказал Мантуров.

В свою очередь российский публицист и журналист Александр Невзоров поспешил пояснить соотечественникам, что «личинки мух черной львинки» - это обыкновенные опарыши.

«Чёрные львинки мало чем отличаются от серых и зелёных мясных мух, но симпатии Минпромторга они заслужили исключительно размерами своих опарышей ( личинок), а также их жирностью. Идея кормить россию опарышами впервые высказана с такой игривостью и откровенностью», - отметил Невзоров.

Тем временем пользователи соцсетей высказали уверенность, что россиян готовят к голоду и нищете:

«Наживка», «Морально население к голоду и нищете готовят», «Пусть сам жрет своих опарышей», «Пора по корешкам, да по ягодам», «Рабы заслужили», «Лебеда, ягель...шишки... Да там такое меню вырисовывается», «Позорище и посмешище перед всем цивилизованным миром. Всемирноопущенная смехдержава».

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