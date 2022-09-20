Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что российский диктатор путин стремится скорее закончить войну, которую сам же начал против Украины. Кремлевский диктатор якобы понимает, что "беда избранного им курса велика". Об этом турецкий лидер сказал в интервью газете Yeni Şafak, после встречи с главой кремля в Узбекистане и говоря о впечатлениях от его поведения.

"Самое главное, здесь будет очень и очень важно российское отношение. В Узбекистане я встретился с путиным, и у нас с ним состоялись очень обширные дискуссии. И он на самом деле показал мне, что готов покончить с этим как можно скорее. Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас идут дела, довольно проблематично", – поделился Эрдоган.

Однако он категорически ответил на вопрос, следует ли разрешить россии "оставить за собой часть территории, отнятой у Украины после февральского вторжения". По его словам, это не должно быть частью решения войны.

"Нет и несомненно нет. Когда мы говорим о взаимном согласии, то имеем в виду: если в Украине будет установлен мир, конечно, возвращение захваченных земель станет очень важным. Это то, что ожидается. Это то, что нужно. Путин предпринял определенные шаги. Мы предприняли определенные шаги. Захваченные земли будут возвращены Украине", – заявил президент Турции.

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