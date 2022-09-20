Погибший российский актёр Сергей Пускепалис публично выражал поддержку оккупантам и собирался привезти на захваченную территорию Донбасса помощь.

Более того, именно на той машине, на которой он попал в смертельное ДТП.

«Завтра мы едем, наносим камуфляж и 21-го отдаем машину подразделениям комбата Волк», - говорил Пускепалис, рассказывая о бронированном «Форде Транзит».

Напомним, сегодня, 20 сентября, актер попал в аварию на этой машине — «Форд» задел фуру, вылетел на встречку и врезался в другую фуру. Сергей Пускепалис и водитель машины погибли.

«Земля ему стекловатой», «Карма!», «Карма догнала», «Ну що поробыш. Фортуна», «Земля бетоном, передавай привет Кобзону», «туда и дорога», «В помощь Кобзону пойдëт», - комментируют гибель актера в Сети.

Добавим, ранее Пускепалис признавался, что еще с 2016 года ездит на оккупированный Донбасс и помогает российским военным. Также актер поддерживал путинскую войну против Украины.

Тем временем россияне подняли вой после решений относительно "мобилизации" и военного положения". В российских пабликах и соцсетях царит настоящая паника.

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