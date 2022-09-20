«Референдумы и мобилизация в рф не будет иметь никаких последствий, кроме ускорения обвала и революции в путинской россии».

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, комментируя решения Госдумы рф и готовность тан называемых «днр» и «лнр» провести референдумы о вхождении в росси.

Напомним, 20 сентября Госдума приняла поправки о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен, ужесточении наказания за дезертирство, а также о введении в УК РФ понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время».

Тем временем так называемые "власти" так называемой "днр" и «лнр» назначили "референдум" на 23 — 27 сентября. «Референдум» по вхождению Херсонской области в состав России тоже назначен на 23 — 27 сентября.

«Наивный шантаж угрозами и страшилками «референдумов», «мобилизаций» от умеющих воевать только с детьми и мирными людьми…Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой», - прокомментировал сам глава ОП Андрей Ермак данные решения.

В свою очередь советник ОП Арестович уверен, что это вообще приведет к обвалу рф. И этому, по словам Арестовича, есть множество причин.

Так, по его словам, произойдет разрушение общественного договора, на котором до сих пор держался путинский режим - «война только по телевизору».

Также Арестович напмнил об отсутствии инфраструктуры для мобилизации.

«В первую очередь, необходимого количества младших командиров, чтобы превратить мобилизованных в подобие армии», - подчеркнул представитель ОП, добавив, что боеспособность мобилизованных будет крайне низкая, так как у них отсутствует мотивация.

«Наличие среди мобилизованных большого количества скрытых противников войны. Теперь это будут не просто люди, которые ненавидят Путина, а вооружённые люди, которые ненавидят Путина», - назвал Арестович еще один аргумент в пользу скорой революции на территории рф.

Что же касается референдумов, то их последствия, по словам Арестовича, будут такими: резкая реакция международного сообщества; усиление военной помощи Украине - как по срокам и номенклатуре, так и объемам; новые санкции против рф; усиление сопротивления на оккупированных территориях.

«Да, это эскалация. Она и добьёт Путина. Управленческий и ресурсный аппарат путинской РФ не потянул предыдущего уровня войны, а его усложнение и расширение тем более не потянет», - высказал уверенность Арестович.

Также советник ОП отметиил, что долго думал, решатся ли россияне на «идиотизм в виде мобилизации/референдумов».

«И они, возможно, оправдают наши лучшие ожидания. Это - огромный подарок всем нам, сокращение войны минимум на полгода-год. Давай, ВВХ, я в тебя верю», - подчеркнул Арестович.

Напомним, тем временем россияне подняли вой после решений относительно "мобилизации" и военного положения". В российских пабликах и соцсетях царит настоящая паника.

Ранее в украинской разведке объяснили, почему всеобщая мобилизация в россии выгодна Украине.

Также сообщалось о гибели российского актера, который поддерживал путинскую войну против Украины и ехал к оккупантам с помощью.