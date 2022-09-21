Опубликован указ о частичной мобилизации россиян, которая стартует уже с сегодняшнего дня 21 сентября.

Напомним, ранее в своем обращении владимир путин заявил, что призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил рф, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

В свою очередь глава Минобороны рф Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Согласно обнородованному документу, все призванные будут иметь статус контрактников с тем же соцпакетом и зарплатой. Действующие контрактники не смогут расторгнуть свои контракты либо уйти по окончании контракта. Они будут автоматически продлены до конца действия частичной мобилизации.

Исключение для расторжения составляют только преклонный возраст, тюремный срок или серьёзная болезнь.

Публикация указа вызвала бурную реакцию Сети. Так, пользователи соцсетей отмечают, что россияне, рожденные при путине, умрут при нем же и призыывают их не забывать брать с собой на фронт пакеты.

Напомним, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов в живой силе составляют 55 110 тыс. Только за последние сутки было ликвидировано 300 захватчиков.

«Кто не спрятался, тот 200», «Пакеты подорожают», «Готовьте пакеты», «Могилизация», «А за все надо платить . За вЯличие , за крым наш, деды воевали , всех нагнем , мы самые вЯликие, мы самые сильные . Помните, как кричали крым наш? Вышли тогда миллионы на улицы и сказали своим диктаторам и узурпаторам прекратить захват земель, неет вы только чепчик в воздухе бросали и орали крым наш! Исторические факты - тираны никогда не смогли создать из народа рабов, а рабы всегда создают себе тиранов. И запомните, стадо в конце всегда ведут на убой!», «Родился при Путине - умер при Путине. Стабильность», «Акции черных пакетов выросли на 86%», - пишут в комментариях.

Ранее в украинской разведке объяснили, почему всеобщая мобилизация в россии выгодна Украине.

Также сообщалось, что у союзника путина возникли серьезные проблемы - бунт становится массовым.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ОП объяснили последствия "референдумов" и "мобилизации".