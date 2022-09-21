«Если бы Путин сказал нечто подобное 24 или 25 февраля - это звучало бы грозно и демотивирующе, а сейчас, после ряда поражений вс рф, все эти угрозы выглядят уже как истерика».

Об этом заявил известный журналист Денис Казанский, комментируя указ Путина о частичной мобилизации.

«Это значит, что все, что делалось до сих пор - не сработало. Ничего не получилось. Теперь люди, у которых ничего не получилось в «СВО», будут пытаться организовать мобилизацию. Результат уже примерно понятен заранее. Можно взглянуть на то, что происходит в «ЛДНР» и как там «мобилизованные» воюют», - отметил Казанский.

В свою очередь бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза отметил, что, объявив частичную мобилизацию, Путин легализировал скрытую, которая была ранее.

«Вопрос где россиянам брать подготовленный средний и младший командный состав не получил ответ. А у них и сегодня с этим огромная проблема. Без грамотного командира рота на поле боя - это толпа целей. И гарантия того, что семья купит новую белую Ладу», - заявил Береза, напомнив о качестве обеспечения «мобиков».

«Чем мобилизированных будут обеспечивать теперь? Свечами, иконками и ладаном? Ну, ок. А что делать с тем, что мотивации у них нет? Обнять и требовать "Сдохни за Путина!"? Для нас все остаётся без изменений. Ничего нового», - заверил Береза.

В то же время у россиян, по словам экс-парламентария, возникнет вопрос, «почему хваленая армия не может победить маленькую Украину».

«И пропаганда не сможет полностью закрыть вопрос. Это хорошо, потому что путинский режим этим получит ещё одну трещину», - подчеркнул Береза.

Комментируя объявление частичной мобилизации в рф, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что «Это – агония. Путин вслед за Каддафи и Милошевичем пошел ва-банк».

«Россию снова ждет 1917 год – кровавые бойни, смута и гражданская война. Царь Николай ІІ, принимая решение вступить в войну, тоже ведь не думал, что через три года он будет сброшен с трона, а еще через год расстрелян большевиками в подвале вместе со всей своей семьей», - напомнил Геращенко об уроках истории.

Советник главы МВД также предрекает массовый побег россиян с поля боя.

«Будут ли мобилизованные, плохо обученные и на скорую руку сколоченные части на старой, ржавой боевой технике 60-80-х годов – боеспособными? Будут ли они способны выстоять перед ударами ВСУ, вооруженных HIMARS, и другим самым современным оружием НАТО? Очевидно, что нет. Они будут бежать вместе с кадровыми частями росармии наперегонки с кадыровцами и вагнеровцами», - заявил Геращенко.

Тем временем на мобилизацию в рф отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, опубликовав кадр, на котором запечатлел момент взрыва военной российской техники.

"Продолжаем работать", - написал Ермак.

Напомним, россиянам показали путинский указ об их мобилизации, в Сети ажиотаж.

Также сообщалось, что у союзника путина возникли серьезные проблемы - бунт становится массовым.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ОП объяснили последствия "референдумов" и "мобилизации".