Напомним, что указ о частичной мобилизации россиян уже подписан и все соответствующие мероприятия в рф стартуют с сегодняшнего дня, 21 сентября.
Как сообщают российские СМИ, сразу после выступления Путина о «частичной мобилизации» россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван. Тем временем паника в российских пабликах только нарастает: повестки раздают на улицах, люди в военной форме звонят в двери москвичам.
«Пошла жара на Казанском вокзале. Москвичу отказали в продаже билета на поезд Москва-Барнаул», «Вручили повестку таксисту возле бывшего Макдональдса, на Варшавском шоссе», «Новый Арбат, только что соседу принесли повестку. Жена плачет», «Ул. Покровка, ходят по домам, раздают повестки. Предупредите своих!», «Женщина пишет: мужу вручили повестку и дали три часа на сборы. Я в панике, незнаю что делать», - пишут пользователи соцсетей пабликах.
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Также в Сети начали появляться фото повесток, выданных не только в Москве.
Тем временем российский телеграм-канал Baza сообщает, что путинским опричникам приказано подготовиться к разгонам анонсированных антивоенных протестов.
Напомним, ранее российские активисты объявили акцию протеста против мобилизации
Движение «Весна» призвало граждан собираться в 19:00 21 сентября в центре своих городов.
«Тысячи русских мужчин – наших родителей, братьев и мужчин – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?», — говорится в обращении движения.
Накануне «Весна» призвала российских солдат отказываться от участия в войне и сдаваться в плен, пока не вступили в силу принятые Госдумой поправки, совершающие это уголовным преступлением.
Ранее на путинскую мобилизацию отреагировали в Офисе президента Украины.
Свое мнение высказал и секретарь СНБО Алексей Данилов.
«О последних заявлениях. План путина «Бермудский треугольник» – комплексная программа утилизации россиян: Уклонение от мобилизации – Тюрьма – ЧВК «вагнер». Далее: Украинский фронт – Ликвидация – «Белая лада», - заявил СНБО Алексей Данилов.
Также сообщалось, что путинская мобилизация изменит на поле боя для Украины.