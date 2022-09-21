Про це заявив відомий журналіст Денис Казанський, коментуючи указ Путіна про часткову мобілізацію.

«Це означає, що все, що робилося досі – не спрацювало. Нічого не вийшло. Тепер люди, у яких нічого не вийшло у «СВО», намагатимуться організувати мобілізацію. Результат вже приблизно зрозумілий наперед. Можна поглянути на те, що відбувається у ЛДНР і як там мобілізовані воюють», - зазначив Казанський.

У свою чергу колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза ​​зазначив, що оголосивши часткову мобілізацію, Путін легалізував приховану, яка була раніше.

«Питання де росіянам брати підготовлений середній та молодший командний склад не отримало відповіді. А в них і сьогодні із цим величезна проблема. Без грамотного командира рота на полі бою – це натовп цілей. І гарантія того, що сім'я придбає нову білу Ладу», - заявив Береза, нагадавши про якість забезпечення «мобиків».

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«Чим мобілізованих забезпечуватимуть тепер? Свічками, іконками та ладаном? Ну ок. А що робити з тим, що мотивації вони не мають? Обійняти та вимагати "Здохни за Путіна!"? Для нас все залишається без змін. Нічого нового», – запевнив Береза.

Водночас у росіян, за словами екс-парламентаря, виникне питання, "чому хвалена армія не може перемогти маленьку Україну".

"І пропаганда не зможе повністю закрити питання. Це добре, тому що путінський режим цим отримає ще одну тріщину", - наголосив Береза.

Коментуючи оголошення часткової мобілізації в Росії, радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що «Це – агонія. Путін слідом за Каддафі та Мілошевичем пішов ва-банк».

«Росію знову чекає 1917 рік – криваві бійні, смута та громадянська війна. Цар Микола ІІ, приймаючи рішення вступити у війну, теж не думав, що через три роки його буде скинуто з трону, а ще через рік розстріляно більшовиками у підвалі разом з усією своєю родиною», - нагадав Геращенко про уроки історії.

Радник глави МВС також пророкує масову втечу росіян з поля бою.

«Чи будуть мобілізовані, погано навчені і нашвидкуруч збиті частини на старій, іржавій бойовій техніці 60-80-х років – боєздатними? Чи здатні вони вистояти перед ударами ЗСУ, озброєних HIMARS, та іншою найсучаснішою зброєю НАТО? Очевидно, що ні. Вони бігтимуть разом із кадровими частинами росармії наввипередки з кадировцями та вагнерівцями», - заявив Геращенко.

Тим часом на мобілізацію в росії відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, опублікувавши кадр, на якому зобразив момент вибуху військової російської техніки.

"Продовжуємо працювати", - написав Єрмак.

Нагадаємо, росіянам показали путінський указ про їхню мобілізацію, в Мережі ажіотаж.

Також повідомлялося, що у союзника путіна виникли серйозні проблеми – бунт стає масовим.

Крім того, Politeka.net писала, що в ОП пояснили наслідки "референдумів" та "мобілізації".