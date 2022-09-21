"Якби Путін сказав щось подібне 24 або 25 лютого - це звучало б грізно і демотивуюче, а зараз, після низки поразок вс рф, всі ці погрози виглядають вже як істерика".

Про це заявив відомий журналіст Денис Казанський, коментуючи указ Путіна про часткову мобілізацію.

«Це означає, що все, що робилося досі – не спрацювало. Нічого не вийшло. Тепер люди, у яких нічого не вийшло у «СВО», намагатимуться організувати мобілізацію. Результат вже приблизно зрозумілий наперед. Можна поглянути на те, що відбувається у ЛДНР і як там мобілізовані воюють», - зазначив Казанський.

У свою чергу колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза ​​зазначив, що оголосивши часткову мобілізацію, Путін легалізував приховану, яка була раніше.

«Питання де росіянам брати підготовлений середній та молодший командний склад не отримало відповіді. А в них і сьогодні із цим величезна проблема. Без грамотного командира рота на полі бою – це натовп цілей. І гарантія того, що сім'я придбає нову білу Ладу», - заявив Береза, нагадавши про якість забезпечення «мобиків».

«Чим мобілізованих забезпечуватимуть тепер? Свічками, іконками та ладаном? Ну ок. А що робити з тим, що мотивації вони не мають? Обійняти та вимагати "Здохни за Путіна!"? Для нас все залишається без змін. Нічого нового», – запевнив Береза.

Водночас у росіян, за словами екс-парламентаря, виникне питання, "чому хвалена армія не може перемогти маленьку Україну".

"І пропаганда не зможе повністю закрити питання. Це добре, тому що путінський режим цим отримає ще одну тріщину", - наголосив Береза.

Коментуючи оголошення часткової мобілізації в Росії, радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що «Це – агонія. Путін слідом за Каддафі та Мілошевичем пішов ва-банк».

«Росію знову чекає 1917 рік – криваві бійні, смута та громадянська війна. Цар Микола ІІ, приймаючи рішення вступити у війну, теж не думав, що через три роки його буде скинуто з трону, а ще через рік розстріляно більшовиками у підвалі разом з усією своєю родиною», - нагадав Геращенко про уроки історії.

Радник глави МВС також пророкує масову втечу росіян з поля бою.

«Чи будуть мобілізовані, погано навчені і нашвидкуруч збиті частини на старій, іржавій бойовій техніці 60-80-х років – боєздатними? Чи здатні вони вистояти перед ударами ЗСУ, озброєних HIMARS, та іншою найсучаснішою зброєю НАТО? Очевидно, що ні. Вони бігтимуть разом із кадровими частинами росармії наввипередки з кадировцями та вагнерівцями», - заявив Геращенко.

Тим часом на мобілізацію в росії відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, опублікувавши кадр, на якому зобразив момент вибуху військової російської техніки.

"Продовжуємо працювати", - написав Єрмак.

Нагадаємо, росіянам показали путінський указ про їхню мобілізацію, в Мережі ажіотаж.

Також повідомлялося, що у союзника путіна виникли серйозні проблеми – бунт стає масовим.

Крім того, Politeka.net писала, що в ОП пояснили наслідки "референдумів" та "мобілізації".