Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
«Те, кто имеют паспорт россии автоматически становятся военнообязанными, если в первой волне мобилизации им до 35 лет. То есть граждане, которые на оккупированной территории по результатам "референдума" примут паспорт или его уже взяли - под угрозой того, что их отправят убивать своих же», - предупредил Ким.
Напомним, 24-27 сентября в так называемых «днр» и «лнр», а также в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей планируются "референдумы" о присоединении к россии.
Комментируя заявление путина о частичной мобилизации, пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что таким образом путин доказал, что не заинтересован в завершении войны и хочет углубления кризиса.
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"Заявления президента Путина о референдумах и частичной мобилизации – лишь еще одно доказательство, что Путин не заинтересован в мире. Он заинтересован в эскалации своей войны", - сказал Стано.
Тем временем россиянам уже начали массово раздавать повестки. В российский пабликах сообщают, что их можно получить как на улице, так и по месту прописки.
Также сообщалось, что Путин пошел ва-банк - что изменится на поле боя для Украины.
Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам показали путинский указ об из мобилизации - в Сети ажиотаж.