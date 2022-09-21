Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что Украина также может предъявить россии территориальные претензии.
Об этом он заявил в среду, 21 сентября, в эфире Украинского медиацентра.
Так, николаевского губернатора попросили прокомментировать обнародованное российскими средствами массовой информации выступление их президента путина, в котором он снова говорит о референдумах и исторической принадлежности края Новороссия приводит как основание для посягательства на украинскую территорию.
На вопрос, чтобы он ответил путину, Ким сказал:
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"Чтобы шел на… Нет, нельзя говорить. Чтобы далеко шел себе в Сибирь, потому что исторически и Кубань украинская. Это перераспределение было там задолго до того, как он родился, поэтому ему не учить нас истории".
Тем временем россиянам уже начали массово раздавать повестки. В российский пабликах сообщают, что их можно получить как на улице, так и по месту прописки.
Также сообщалось, что Путин пошел ва-банк - что изменится на поле боя для Украины.
Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам показали путинский указ об из мобилизации - в Сети ажиотаж.