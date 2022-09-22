После объявления частично мобилизации тысячи россиян в панике пытаются выехать из страны, на границе образовались заторы.

Так, на российско-грузинской границе творится настоящий хаос – автомобили бегущих от мобилизации россиян «повылазили» даже на встречную полосу. Некоторые пытаются прорваться без очереди.

«Проехать невозможно, граница встала», - комментируют очевидцы хаоса.

Также огромная очередь образовалась на границе россии с Казахстаном. Некоторые россияне идут с вещами пешком. При этом никого обратно «не развернули».

В комментариях в кадрам, на которых россияне штурмуют границы, народ возмущается, называя россиян трусами, которые вместо того, чтобы бороться с режимом бегут из страны, и просят не приезжать ни в Казахстан, ни в Грузию.

«Не надо ехать сюда! Из-за вас цены на жильё взлетели, Казахстан не резиновый. Вам тут не рады! Соберите яйца в руки и отстаивайте свою позицию. Боритесь за свое будущее! Слава Украине!», «А как же родина?», «Бабы на митингах, а мужики бегут, фантастическая страна», «Патриотизм закончился», «Казахи не пускайте их, потом эти ублюдки отожмут Северный Казахстан», «валите от сюда со своими красными паспортами», «они сначала бедные несчастные, а потом орут что их притесняют и путин приди», «А как же "дядя Вова, мы с тобой?», "Валите обратно в свое логово", "Очень жаль, ибо я Грузин и не хочу чтобы свиньи приезжали в мою страну. Пускай наслаждаются тем, чем гордились, Z патриоты. Вам нигде не рады", - негодуют пользователи соцсетей.

Также в Сети появились кадры, как жители Бурятии пытаются выехать в Монголию.

Напомним, протесты против объявленной частичной мобилизации в россии так и не стали массовыми. Участников ативоенных акций достаточно быстро разогнали, некоторых задержали.

Всего протесты прошли в 38 городах. В результате были задержаны более чем 1300 человек.

Больше всего задержанных в Москве и Петербурге, где полицейские действовали особенно жестоко, например, били по голове и ставили на колени.

Напомним, появились подробности обмена Виктора Медведчука на защитников "Азовстали".

Также сообщалось, что Виталий Ким предупредил украинцев об опасности российский паспортов.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что изменит объявленная Путинім мобилизация на поле боя для Украины.