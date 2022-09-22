Приказ российского лидера владимира путина о частичной мобилизации не будет оказывать существенного влияния на ход войны в Украине в течение ближайших месяцев.

Об этом говорится в традиционном отчете Института изучения войны (ISW).

Так, в отчете указывается, что объявление Путина о частичной мобилизации отразило многие проблемы, с которыми россия сталкивается во время ее неудачного вторжения.

«Москва вряд ли сможет решить их в ближайшие месяцы», - отмечают аналитики института, добавляя, что приказ мобилизовать часть "подготовленного" резерва РФ, то есть лиц, прошедших срочную службу, в течение месяцев не создаст значительную боевую силу.

Аналитики ISW подчеркивают, что российские резервисты плохо обучены и не повышают свою квалификацию после завершения срочной службы.

"Служба в российской армии длится всего год, что дает призывникам мало времени, чтобы научиться быть солдатами", — отмечают военные эксперты, которые также считают, что отсутствие переподготовки ускоряет деградацию приобретенных военных навыков со временем.

А резервистов с боевым опытом в россии очень мало.

В отчете также отметили, что российские военные, вероятно, призвали наиболее боеспособные резервы во время довоенной мобилизации, что позволяет предположить, что нынешняя частичная мобилизация начнется с привлечения менее боеспособного личного состава с самого начала.

Впрочем, как отмечают эксперты, этого может быть достаточно для того, чтобы в следующем 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери.

«Хотя даже это еще не ясно», - добавляют эксперты.

Более того, в Институте изучения войны высказали мнение, что частичная мобилизация, объявленная путиным, не сможет помешать возможности Украины освободить от оккупантов большую часть своих территорий к зиме.

Напомним, тем временем перепуганные россияне штурмуют границы, пытаясь покинуть страну как можно быстрее. Впрочем, ни в Грузии, ни в Казахстане им не рады.

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