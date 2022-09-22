В оккупированном Мелитополе рашисты устроили теракт в людном месте, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в терроре украинские власти.

Утром в четверг, 22 сентября, в районе центрального рынка раздался взрыв. Подробности ЧП сообщил мэр города Иван Федоров.

"Страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует россия. И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается", - подчеркнул Федоров.

На Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, рашисты устроили взрыв и ликвидировали своих же военных. По уточненной информации, от рук оккупантов «пострадали», в том числе ликвидированы, 6 российских военных. Данных о пострадавших мирных гражданах нет.

"Каждый должен понимать: такое будущее нам предсказывает страна-террорист. Так что ни псевдореферендумы, ни любые заявления террористов не изменят наш курс: мы деоккупируем свои территории и вернем мир в свой дом", — добавил мэр Мелитополя.

Накануне Федоров призвал всех мужчин призывного возраста немедленно покинуть Мелитополь из-за указа путина о мобилизации.

"На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут наиболее жесткие мероприятия! За мужчинами будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть, придется иметь дело с чеченскими отрядами", — подчеркнул политик.



Напомним, тем временем перепуганные россияне штурмуют границы, пытаясь покинуть страну как можно быстрее. Впрочем, ни в Грузии, ни в Казахстане им не рады.

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