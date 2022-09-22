Утром в четверг, 22 сентября, в районе центрального рынка раздался взрыв. Подробности ЧП сообщил мэр города Иван Федоров.
"Страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует россия. И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается", - подчеркнул Федоров.
На Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, рашисты устроили взрыв и ликвидировали своих же военных. По уточненной информации, от рук оккупантов «пострадали», в том числе ликвидированы, 6 российских военных. Данных о пострадавших мирных гражданах нет.
"Каждый должен понимать: такое будущее нам предсказывает страна-террорист. Так что ни псевдореферендумы, ни любые заявления террористов не изменят наш курс: мы деоккупируем свои территории и вернем мир в свой дом", — добавил мэр Мелитополя.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Вы точно за Украину?": Каминская из "НеАнгелов" попросила о помощи и вляпалась в языковой скандал
У важного союзника россии огромные проблемы: улицы в огне, идет захват государственных зданий
Гвоздева из "Танців з зірками" назвала знаменитую украинку, которая ее разочаровала: "Вернулась в россию, села снова..."
"Какой позор!": популярный певец предал Украину и похвастался, как теперь будет радовать россиян
Накануне Федоров призвал всех мужчин призывного возраста немедленно покинуть Мелитополь из-за указа путина о мобилизации.
"На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут наиболее жесткие мероприятия! За мужчинами будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть, придется иметь дело с чеченскими отрядами", — подчеркнул политик.
Напомним, тем временем перепуганные россияне штурмуют границы, пытаясь покинуть страну как можно быстрее. Впрочем, ни в Грузии, ни в Казахстане им не рады.
Также сообщалось о подробностях обмена Виктора Медведчука на защитников "Азовстали".
Кроме того, Politeka.net сообщала, что изменит объявленная Путиным мобилизация на поле боя для Украины.