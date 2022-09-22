Сестра медсестры из Ровенской Марьяны Мамоновой, которую вернули из российского плена 21 сентября, рассказала, что та чувствует себя хорошо.

Как сообщает Общественное , женщина на последних сроках беременности, она еще не сказала родным, кого ждет.

Сестра освобожденной медсестры Анна Марцинкевич говорит, что на 22 сентября Марьяна находится в госпитале.

"Мы ее видели, слышали, уже она к нам звонила. Ей оказали первую медицинскую помощь после дороги. Впечатления вообще просто перешкаливают все, телефон разрывается. С ней все хорошо, слава Богу. Мы сделали дело, мы победили и наконец-то она уже дома!" Завтра-после завтра планируем ехать ее забирать", — рассказывает сестра.

Марьяна – на последних сроках беременности, ей рожать в конце сентября. Кому ждет — им не рассказала, делится Анна Марцинкевич, потому что держит интригу до родов. Родители, говорит, когда услышали об освобождеии дочери, расплакались.

"Все звонят, плачут. Папа очень сильно расплакался, захлебывался, бедный, от счастья, не мог поверить, что уже дочь приехала домой. Так что уже ждут. Марьяна заказала у мамы вкусности, которые хотела, что мама должна ей сделать, когда она приедет: пончики с вишнями, кнедлики с мясом, рыбку. Потому что мама вкусненькое делает, то она и заказала", — сказала Анна Марцинкевич.

Напомним, появились подробности обмена Виктора Медведчука на защитников "Азовстали".

Также сообщалось, что Виталий Ким предупредил украинцев об опасности российский паспортов.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что изменит объявленная Путинім мобилизация на поле боя для Украины.