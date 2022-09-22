Украина вернула домой Екатерину "Пташку" Полищук, которую россияне захватили в плен на "Азовстали". Девушка уже успела поговорить с родными.
Как сообщает 24 канал , об этом рассказала мама "Пташки" Светлана Полищук. Она отметила, что дочь позвонила поздним вечером.
"Ее первые слова были иностранным языком, но не на русском. Я сначала не поняла, потому что был чужой номер. Не поняла, кто. Однако моя дочь сказала: "Кто с тобой может так здороваться?". Я услышала очень родной голос. Я поняла, кто это позвонил», – вспомнила женщина.
По словам Светланы, звонок дочери стал для нее приятным сюрпризом. Она надеется, что скоро сможет увидеть дочь.
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Катя держится. Она молодец. Как держалась, так и держится. Очень хочется ее увидеть, очень хочется обнять, но я благодарна всем, кто присоединился к этому обмену. У меня наконец есть возможность ее обнять, – сказала мама Екатерины.
Напомним, тем временем перепуганные россияне штурмуют границы, пытаясь покинуть страну как можно быстрее. Впрочем, ни в Грузии, ни в Казахстане им не рады.
Также сообщалось о подробностях обмена Виктора Медведчука на защитников "Азовстали".
Кроме того, Politeka.net сообщала, что изменит объявленная Путиным мобилизация на поле боя для Украины.