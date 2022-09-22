Белорусским силовикам приказали отслеживать граждан РФ, приехавших в Беларусь во избежание российской мобилизации.
Об этом сообщает издание "Наша нива" со ссылкой на источники в силовых структурах.
Сообщается, что 21 сентября белорусские силовики получили устное распоряжение собирать информацию о скрывающихся от российской мобилизации россиянах.
«Пока на уровне устных предписаний доказано наблюдать за «квартирами в сутки», входить в контакт с собственниками жилья. Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы”, – заявил один из белорусских оперативников.
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Неназванный офицер также предположил, что при обнаружении уклонистов их могут передавать России.
"Общая система штрафов налажена, а поймать "уклониста" - никчемная задача", - сказал он.
Тем временем россиянам уже начали массово раздавать повестки. В российский пабликах сообщают, что их можно получить как на улице, так и по месту прописки.
Также сообщалось, что Путин пошел ва-банк - что изменится на поле боя для Украины.
Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам показали путинский указ об из мобилизации - в Сети ажиотаж.