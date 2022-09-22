Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что бегущие от мобилизации российские мужчины могут просить убежища в Германии.

Об этом сообщает немецкий телеканал Tagesschau .

«Любой, кто выступает против российского режима и потому находится в большой опасности, может ходатайствовать о предоставлении убежища из-за политического преследования. Практику принятия решений Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев уже соответствующим образом скорректировали», — сообщила Фезер.

Германия уже несколько месяцев принимает "критиков российского режима", добавила министр. В то же время предоставление убежища является индивидуальным решением, которое также включает в себя проверку безопасности.

Федеральный министр юстиции Марк Бушманн добавил: «Всех, кто ненавидит путь путина и любит либеральную демократию, очень приветствуют в Германии».

Напомним, жертвами путинской мобилизации могут стать жители оккупированных территорий, которые либо уже получили российский паспорт. Либо получает его после «референдумов».

Также сообщалось, что россиянам уже массово начали выдавать повестки.

Кроме того, Politeka.net писала, что путинская мобилизация изменит на поле боя для Украины.