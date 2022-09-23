«За последние три дня украинские силы захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области».

Об этом говорится в новой сводке британской разведки, обнародованной Министерством обороны Великобритании.

Так, в разведке указывают, что ранее силы рф надеялись сделать Оскол частью своей новой линии обороны на рубежах, куда отошли после успешного контрнаступления ВСУ.

Тем временем в Донецкой области ВСУ продолжают атаки в районе Лимана, который российские войска захватили в мае.

«Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина давит на тех территориях, которые россия считает очень важными для своих военных целей", - говорится в отчете.

Добавим, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в районе Сватово был ранен генерал-майор Цоков, командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии рф. Раненого оккупанта эвакуировали. Также, по данным из Генштаба, с 19 по 20 сентября в военный госпиталь в Ростов-на-Дону доставили 105 тел оккупантов.

Ожидается, что в ближайшее время туда привезут еще две сотни "200-х".

С целью восполнения потерь оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных ими территориях Украины. Речь, в частности, идет о Горловке Донецкой области, где 19 сентября пророссийские боевики "днр" задержали и забрали на службу десятерых мужчин, не беря во внимание ни их возраст, ни состояние здоровья, говорится в сообщении. В то же время попытка набрать бойцов для участия в полномасштабной войне против Украины среди заключенных Луганского СИЗО с 18 по 20 сентября оказалась безуспешной, - рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, россиянам рассказали, что их ждет в Украине после мобилизации и как можно спастись.

Также сообщалось, что звезду роспропаганды ликвидировали в Украине вместе с напарником.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россии повестки выписывают даже тем, кого уже нет среди живых.