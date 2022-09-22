Мобилизация в россии уже идет полным ходом, на войну в Украину стали забирать «мертвые души».

Не смотря на заявления путина и шойгу о том, что мобилизация будет частичной и ей подлежат те, кто отслужил в армии, имеет боевой опыт или военно-учетную специальность, реальность оказалась совсем другой.

Так, жительница Бурятии сообщила, что из военкомата пришли за ее братом, который умер два года назад и никогда не служил в армии. Об этом Наталья Семенова написала на своей странице в Фейсбук и показала фото могилы брата.

«Они сначала не поверили, что он мёртв, но потом извинились)) Как теперь верить, этим листовкам, что не кто- то не подлежит мобилизации и что она «частичная»? Если за мертвыми приходят? с одной стороны смешно - у них все сведения устаревшие, с другой - Бурятия как всегда - впереди планеты всей - готовы к поставкам мяса!», - рассказала женщина.

Пользователи сети откликнулись на публикацию Наталья. Одна россиянка рассказала, что к ее знакомым пришли из военкомата за 5-летним сыном.

"У знакомой за 5 летним сыном пришли",

"Настанут времена, когда живые позавидуют мёртвым. Они, похоже, настали",

"Где-то прочитал, что в РБ в 5-6 районах уже 5000 призвали, капец... А в Иркутске тишина или я чего-то не знаю...",

"Тут без мата не обойтись. Мясо нужно, мясо!",- пишут в сети.

Ранее мы писали, сразу после объявления путиныммобилизации россияне на протесты. Акции прошли более чем в 30 городах рф. Количество задержанных превысило уже тысячу человек.

Напомним, россияне в панике пытаются вырваться из страны - очереди образовались на границе с Грузией и Казахстаном.

Также сообщалось, что американские аналитики сказали, почему мобилизация в россии не изменит ход войны в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что известный российский актер решил не молчать после объявления путиным мобилизации.