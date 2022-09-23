Администрация президента США Джо Байдена посылала в Москву сообщения о серьезных последствиях, которые последуют за применением ядерного оружия в Украине.

Как сообщает The Washington Post, частные сообщения отсылались в течение нескольких месяцев и подчеркивали то, что президент Байден и его помощники сформулировали публично.

Также со ссылкой на анонимные источники утверждается, что администрация президента США решила намеренно расплывчато предупреждать о последствиях ядерного удара, поэтому Кремль беспокоится о том, как может отреагировать Вашингтон.

Напомним, 21 сентября лидер Кремля владимир путин, объявив "частичную мобилизацию", пригрозил использованием ядерного оружия.

"При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", — сказал Путин.

Как известно, сегодня, 23 сентября, на оккупированных территориях Украины начался так называемый «референдум» о присоединении к россии.

Также сообщалось, что в британской разведке сообщили об успехах ВСУ за последние дни.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "если рф перестанет воевать, не будет войны. Если Украина перестанет воевать, не будет Украины".

Напомним, также сообщалось, что россиян в плену кормят, как офицеров ВСУ.