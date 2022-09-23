Напомним, как сообщило оппозиционное российское издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники в администрации президента росии, в пункте №7 указа была графа "для служебного пользования".
Источники издания сообщили, что в пункте говорится о возможности призвать на войну с Украиной до миллиона резервистов.
Однако в Сети уже появились видео, как некоторые мужчины не только отказываются идти воевать, но и пытаются убить друг друга еще о отправки на фронт.
Так, на кадрах, которые сняты в Южно-Курильске мобилизованные мужчины, находясь под воздействием алкоголя, дерутся прямо под автобусом.
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«Я вас сейчас убью!»: кричит один из участников драки, швыряя своего оппонента с такой силой, что тот буквально зарывается носом в землю.
«Мобилизация идет по плану», «С таким успехом они облегчат работу ВСУ и поубивают друг друга своими руками", - шутят в Сети.
Также сообщалось, что в россии повестки выписывают даже на тех, кого уже нет в живых.
Кроме того, Politeka.net писала, что массовые бунты в россии еще впереди – названы сроки.
Также напомним, что россияне в панике пытаются уехать из страны.