В россии продолжается так называемая "частичная мобилизация", в ходе которой планируется набрать сотни тысяч человек.

Напомним, как сообщило оппозиционное российское издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники в администрации президента росии, в пункте №7 указа была графа "для служебного пользования".

Источники издания сообщили, что в пункте говорится о возможности призвать на войну с Украиной до миллиона резервистов.

Однако в Сети уже появились видео, как некоторые мужчины не только отказываются идти воевать, но и пытаются убить друг друга еще о отправки на фронт.

Так, на кадрах, которые сняты в Южно-Курильске мобилизованные мужчины, находясь под воздействием алкоголя, дерутся прямо под автобусом.

«Я вас сейчас убью!»: кричит один из участников драки, швыряя своего оппонента с такой силой, что тот буквально зарывается носом в землю.

«Мобилизация идет по плану», «С таким успехом они облегчат работу ВСУ и поубивают друг друга своими руками", - шутят в Сети.

Также сообщалось, что в россии повестки выписывают даже на тех, кого уже нет в живых.

Кроме того, Politeka.net писала, что массовые бунты в россии еще впереди – названы сроки.

Также напомним, что россияне в панике пытаются уехать из страны.