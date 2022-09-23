Суд признал проживающую в Черкасском районе россиянку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 436-2 УК Украины .
Об этом сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.
Установлено, что женщина в течение апреля – марта 2022 года в социальной Интернет-сети "Одноклассники" неоднократно размещала материалы, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
В ходе судебного разбирательства обвиняемая признала свою виновность, заверила суд, что раскаивается в содеянном и осуждает свое поведение.
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Суд признал обвиняемую виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Учитывая искреннее раскаяние, преклонный возраст, суд установил обвиняемый испытательный срок продолжительностью 2 года и возложил на нее ряд обязанностей, исполнение которых будет проверяться соответствующими государственными органами.
Досудебное следствие по уголовному производству осуществлялось следователями УСБУ в Черкасской области.
Также сообщалось, что в россии повестки выписывают даже на тех, кого уже нет в живых.
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Также напомним, что россияне в панике пытаются уехать из страны.