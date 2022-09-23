У морпеха и защитника «Азовстали» Михаила Дианова, четыре месяца проведшего в российском плену, не срослась рука.
Об этом сообщила журналистка Виолетта Киртока.
Защитник «Азовстали», боец 36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов попал в русский плен с раненой рукой. В плену он пробыл с мая по 21 сентября.
За это время раненая рука неправильно сросла и в ней не хватает 4 сантиметров кости. Теперь военный нуждается в восстановлении, а также помощи.
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Сам Дианов написал в соцсетях , что сейчас решаются вопросы его полного восстановления после ранений. Ему нужно сделать несколько операций, затем физиотерапия и т.д.
Напомним, тем временем перепуганные россияне штурмуют границы, пытаясь покинуть страну как можно быстрее. Впрочем, ни в Грузии, ни в Казахстане им не рады.
Также сообщалось о подробностях обмена Виктора Медведчука на защитников "Азовстали".
Кроме того, Politeka.net сообщала, что изменит объявленная Путиным мобилизация на поле боя для Украины.