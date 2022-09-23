У морпеха и защитника «Азовстали» Михаила Дианова, четыре месяца проведшего в российском плену, не срослась рука.

Об этом сообщила журналистка Виолетта Киртока.

Защитник «Азовстали», боец ​​36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов попал в русский плен с раненой рукой. В плену он пробыл с мая по 21 сентября.

За это время раненая рука неправильно сросла и в ней не хватает 4 сантиметров кости. Теперь военный нуждается в восстановлении, а также помощи.

Сам Дианов написал в соцсетях , что сейчас решаются вопросы его полного восстановления после ранений. Ему нужно сделать несколько операций, затем физиотерапия и т.д.

Напомним, тем временем перепуганные россияне штурмуют границы, пытаясь покинуть страну как можно быстрее. Впрочем, ни в Грузии, ни в Казахстане им не рады.

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