24 сентября на Микулинецком кладбище похоронят Героя Украины Виктора Яцуника из Тернополя.

Об этом пишет городской голова Збаража Роман Поликровский.

Виктор после масштабного вторжения россии в Украину приехал из-за границы защищать родную землю. Сегодня, 23 сентября в 19.00, в Доме печали, что на Микулинецком кладбище в Тернополе, отслужат панихиду.

Тернопольщина снова в глубокой скорби. На днях погиб житель Тернополя Виктор Яцуник. Его родители происходят из села Верняки Збаражской общины. Детские годы он часто проводил в Верняках, у дедушки с бабушкой. До 1998 года наш защитник жил и учился в Тернополе, а затем переехал в Великобританию.

В 2014-м начал волонтерскую работу, а с марта 2022 года приехал в Украину помогать землякам защищать Родину.

44-летний Виктор Яцуник навсегда останется для нас молодым и храбрым, приложившим немало усилий в борьбе с российским захватчиком. Збаражане низко склоняют головы перед светлой памятью Героя, разделяют непоправимое горе семьи. Вечная слава Герою!, – пишет Поликровский.

Напомним, жертвами путинской мобилизации могут стать жители оккупированных территорий, которые либо уже получили российский паспорт. Либо получает его после «референдумов».

Также сообщалось, что россиянам уже массово начали выдавать повестки.

Кроме того, Politeka.net писала, что путинская мобилизация изменит на поле боя для Украины.